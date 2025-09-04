Врач развеяла миф о вреде сладостей для зубов

Принято считать, что потребление сладостей приводит к кариесу и другим проблемам зубов. Этот миф 3 сентября развеяла в разговоре ведущий ортодонт EUROKAPPA Clinic Марьяна Барагунова.По словам эксперта, сахар напрямую не влияет на здоровье зубов.«Опасность возникает только тогда, когда сладкие остатки остаются на поверхности зубов и между ними. В этой среде начинают активно размножаться бактерии, которые выделяют кислоты. Эти кислоты и становятся причиной кариеса», — рассказала Барагунова.Как отметила врач, больший вред могут принести продукты, которые имеют липкую текстуру, например ириски, карамель, мармелад. Именно они чаще всего застревают в труднодоступных местах в зубах.Не стоит забывать и про вред газированных напитков. Как добавила специалист, сочетание сахара и кислотной среды в лимонадах и энергетиках усиливает разрушение эмали.Профилактикой заболеваний зубов может стать соблюдение гигиены полости рта.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки