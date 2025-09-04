Изменения в росте волос могут быть признаком синдрома Кушинга

Синдром Кушинга развивается вследствие хронически повышенного уровня кортизола в крови. Этот гормон оказывает многогранное влияние на организм, включая и волосяные фолликулы. О проявлениях синдрома и причинах его возникновения рассказала врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.Один из ключевых признаков синдрома Кушинга — аномальный рост волос, или гирсутизм. У женщин он проявляется возникновением грубых темных волос в местах, более типичных для мужчин: над верхней губой, на подбородке, груди, спине и в верхней части живота. Парадоксально, но вместе с этим может наблюдаться истончение и выпадение волос на голове, связанное с ослаблением волосяных фолликулов под действием избытка кортизола.«Помимо изменений в росте волос, синдром Кушинга имеет ряд других ярких симптомов. Например, перераспределение жировой ткани в область живота, лунообразное (круглое, одутловатое) лицо, появление растяжек багрово-фиолетового цвета на коже живота и бедер, устойчивое повышение артериального давления, мышечная слабость и остеопороз», — указала врач.У пациентов отмечается повышенная хрупкость капилляров, что проявляется частыми беспричинными синяками.Причины развития синдрома Кушинга разнообразны. Наиболее часто состояние связано с длительным приемом высоких доз глюкокортикоидных противовоспалительных препаратов. Среди других причин ведущей можно считать аденому гипофиза — доброкачественное новообразование головного мозга, вырабатывающее избыток кортизола. Реже причиной становятся опухоли надпочечников. Рост волос при этом стимулируется избытком андрогенов, выделение которых провоцирует кортизол.Однако подобные изменения в росте волос могут быть вызваны и другими состояниями.Гирсутизм — частый спутник синдрома поликистозных яичников (СПКЯ), при котором также наблюдается нарушение гормонального баланса. Выпадение волос на голове может быть связано с андрогенетической алопецией, дефицитом железа, заболеваниями щитовидной железы или сильным стрессом.«Ключевое значение имеет комплексная диагностика: оценка уровня кортизола, андрогенов и 11-дезоксикортизола, а также МРТ гипофиза и надпочечников для выявления источника проблемы», — уточняет врач.При появлении симптомов, связанных с выпадением или изменением качества волос, необходимо обратиться к врачу-эндокринологу. Ранняя диагностика синдрома Кушинга — залог успешного лечения и предотвращения его тяжелых осложнений.

