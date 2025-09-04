Активация бурого жира может стать новой стратегией борьбы с ожирением

Можно ли лечить ожирение, не сокращая потребление пищи? Новое исследование, проведённое Антонио Зорзано и Мануэлой Санчес-Феутри из Института исследований в области биомедицины (IRB Barcelona), предполагает, что это возможно, по крайней мере, на животных моделях.Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, определяет ключевую роль нейритина 1 — белка, ранее связанного с нервной системой, который также вырабатывается в бурой жировой ткани, где он действует как мощный фактор расхода энергии и метаболического здоровья.В отличие от современных препаратов против ожирения и диабета, которые подавляют аппетит, нейритин 1 усиливает сжигание энергии, не влияя на потребление пищи. «Повышая уровень нейритина 1, особенно в буром жире, мы наблюдали, что животные сжигали больше энергии, что способствовало предотвращению накопления жира», — объясняет профессор Зорзано.Такое ускорение метаболизма привело к значительному улучшению ряда показателей здоровья, включая снижение набора веса, повышение чувствительности к инсулину и снижение воспаления печени, даже у животных, получавших высококалорийную пищу.Ранее описанный в связи с его ролью в нейрональной пластичности, нейритин 1, как теперь показано, выполняет метаболическую функцию в буром жире – типе жира, специализирующемся на выработке тепла посредством процесса, известного как термогенез. Этот процесс включает сжигание энергии для поддержания температуры тела, особенно в ответ на холод. В этом контексте нейритин 1 стимулирует активность митохондрий и способствует экспрессии термогенных генов.Чтобы запустить его экспрессию, исследователи использовали вирусный вектор, который вызывает повышенную экспрессию нейритина 1 исключительно в термогенных жировых клетках. Результатом стало устойчивое повышение метаболической активности без влияния на потребление пищи или физическую активность животных.«Эти результаты указывают на то, что нейритин 1 является перспективным терапевтическим кандидатом для лечения ожирения и связанных с ним состояний, таких как диабет 2 типа и жировая болезнь печени, посредством механизма, который отличается от существующих подходов», — подчеркивает Санчес-Феутри.Помимо результатов, полученных на животных моделях, генетические данные у людей также демонстрируют корреляцию между нейритином 1 и склонностью к ожирению, что подтверждает потенциальную актуальность этого открытия. В настоящее время группа изучает способы применения этих результатов в будущей терапевтической стратегии.Это исследование всё ещё находится на ранней стадии. Хотя результаты многообещающие, потребуются дополнительные исследования, прежде чем можно будет рассматривать возможность терапевтического применения препарата у людей.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки