Ученые НовГУ рассказали об опасности застоя желчи

Ученые Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (НовГУ) выяснили, что застой желчи в организме может повлечь за собой необратимые изменения в структуре печени. Об этом рассказала доцент кафедры морфологии человека Марина Кашаева.«В настоящее время наблюдается высокий уровень заболеваемости желчнокаменной болезнью, неуклонно прогрессируют и опасные осложнения данной патологии, такие как механическая желтуха (холестаз)», — указала доцент.Кашаева пояснила, что при застое желчи происходят изменения структуры клеток печени и в организме начинается отравление.Эксперт отметила, что после того, как отток желчи нормализуется, клетки печени практически полностью восстанавливаются.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки