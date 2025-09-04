Ученые НовГУ рассказали об опасности застоя желчи
«В настоящее время наблюдается высокий уровень заболеваемости желчнокаменной болезнью, неуклонно прогрессируют и опасные осложнения данной патологии, такие как механическая желтуха (холестаз)», — указала доцент.
Кашаева пояснила, что при застое желчи происходят изменения структуры клеток печени и в организме начинается отравление.
Эксперт отметила, что после того, как отток желчи нормализуется, клетки печени практически полностью восстанавливаются.
Иллюстрация к статье:
Добавил belyash в категорию Гастроэнтерология
