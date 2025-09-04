Ученые выяснили, как время завтрака влияет на состояние здоровья в старости

Исследователи изучили, как время приема пищи может отразиться на здоровье человека.Ученые выяснили, что изменения в режиме питания пожилых людей, особенно время завтрака, могут служить легко отслеживаемым маркером общего состояния их здоровья. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Medicine, передает planet-today.ru.Специалисты проанализировали данные 2945 взрослых людей в возрасте от 42 до 94 лет, которые проживали в Великобритании. Они обнаружили, что с возрастом люди склонны завтракать и ужинать позже. Это также сужает общее временное окно, в течение которого они принимают пищу каждый день.Более позднее время завтрака неизменно ассоциировалось с физическими и психическими проблемами. Среди них – депрессия, усталость и нарушение здоровья полости рта. Кроме того, поздний завтрак повышал риск смерти в ходе последующего наблюдения.

