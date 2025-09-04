Врач перечислил противопоказания к кокосовому молоку
Специалист отметил, что чаще всего к противопоказаниям к употреблению кокосового молока относят аллергию на кокос. Врач отметил, что в редких случаях кокосовое молоко может вызвать даже анафилактический шок, а также встречается индивидуальная непереносимость. Это он назвал абсолютными противопоказаниями, однако существуют и относительные.
По его словам, нежелательно употреблять кокосовое молоко людям с атеросклерозом и высоким уровнем холестерина. Он добавил, что при избыточном весе мнения врачей расходятся: одни считают продукт вредным, другие допускают его использование в диете.
К относительным противопоказаниям специалист также отнес заболевания ЖКТ, включая панкреатит и желчнокаменную болезнь, а также такие болезни, как подагра и мигрень, пишет RT.
Иллюстрация к статье:
