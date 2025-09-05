В каких случаях женщине нужно сдавать анализы крови на андрогены?

Врач-эндокринолог Марина Берковская рассказала, нужно ли женщинам сдавать анализ крови на андрогены и в каких случаях это делать.Андрогены — это условно мужские половые гормоны. В принципе они присутствуют в организме женщины всегда (как и женские половые гормоны в организме мужчины). Однако когда андрогенов становится слишком много, это плохо отражается на состоянии и здоровье женщины.«Сдаем анализы на андрогены при наличии клинических проявлений гиперандрогении. Например, молодая женщина с избыточным весом, акне и объективными признаками гирсутизма, да еще если есть проблемы с циклом/зачатием… Нужны анализы? Обязательно», — говорит эксперт.Сбои в менструальном цикле также являются поводом для таких анализов. Но не стоит забывать про анамнез. То есть если у женщины на протяжении всей жизни цикл был длинным, то эта история в пределах нормы. Если же цикл сбился одномоментно, то это повод для консультации с эндокринологом.При бесплодии анализы на андрогены сдаются в обязательном порядке. Причем пройти обследование желательно не только женщине, но и мужчине (сдать спермограмму). В 50% случаев причина проблемы не в женщине.Список гормонов для сдачи анализов и сроки обследования назначает и согласовывает доктор по показаниям. На всякий случай проверять андрогены не нужно! Также стоит отметить, что при приеме оральных контрацептивов эти анализы не покажут объективных результатов.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки