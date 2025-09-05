Раскрыт неожиданный защитный фактор против диабета
Ученые проанализировали данные из базы TriNetX, включив взрослых без истории гепатита B и диабета. Сравнение групп с наличием и отсутствием иммунитета показало: у защищенных от HBV риск диабета был на 15 процентов ниже. При этом эффект усиливался в зависимости от уровня антител — от 19 процентов снижения риска при концентрации ?100 мМЕ/мл до 43 процентов при ?1000 мМЕ/мл.
Наиболее выраженное защитное действие наблюдалось у молодых взрослых в возрасте 18-44 лет, у которых риск был на 20 процентов ниже, чем у сверстников без иммунитета. У людей старшего возраста эффект также сохранялся, но был слабее.
Хотя исследование не доказывает причинно-следственной связи, авторы считают, что результаты указывают на возможную дополнительную пользу вакцинации против гепатита B. Она может не только предотвращать вирусные инфекции, но и снижать вероятность развития диабета.
