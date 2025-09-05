Подростков-диабетиков нужно проверять на депрессию

Исследование показало, что страдающих от диабета подростков нужно с большей осторожностью проверять на депрессию. Своевременное выявление этого опасного психического расстройства позволяет более эффективно его лечить.Учёные из Университета Канзаса установили, что подростков с сахарным диабетом первого типа, являющимся наследственным, нужно более тщательно исследовать на симптомы депрессивных расстройств. Данное исследование оценило эффективность таких методов диагностики, которые применяются среди этой группы населения. Ещё раньше наука доказала, что при наличии сахарного диабета первого типа подростки чаще сталкиваются с депрессией, по сравнению со своими ровесниками без диабета.Более того, сама депрессия может влиять на контроль уровня сахара в крови, из-за чего этот показатель будет зашкаливать, и подростки станут чаще оказываться в больницах. Вот почему так важно регулярно проверять юных диабетиков на депрессию, ведь своевременное лечение данного расстройства, вероятно, сохранит их здоровье не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе. Авторы исследования проанализировали более 100 подростков с диабетом в возрасте от 12 до 17 лет, с каждым из которых было проведено собеседование, которое считается золотым стандартом выявления депрессии. Но их также провели ещё через 5 других методов диагностики. Затем все эти инструменты сопоставили с результатами собеседования. Результаты показывают, что ни один из данных инструментов не является в значительной степени достоверным и надёжным, однако какие-то из них более точные. Без правильных порогов чувствительности даже самые лучшие инструменты диагностики пропустят некоторых подростков с депрессией.

