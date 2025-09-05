Гинеколог назвала неочевидную причину распространения венерических заболеваний

Гинеколог Дивья Вора назвала неочевидную причину роста случаев заражения инфекциями, передающимися половым путем (ИППП).По мнению врача, многие стесняются обсуждать вопросы сексуального здоровья и не обращаются к медикам при появлении деликатных проблем со здоровьем. Она полагает, что это зачастую приводит к дальнейшему распространению венерических заболеваний. «Сексуальное благополучие нельзя воспринимать как табу. Это важная часть общего здоровья, такая же, как физическое и психическое благополучие», — отметила она.Вора подчеркнула, что открытое обсуждение вопросов секса и сексуального здоровья помогает распространять правдивую информацию о том, как следует защищать себя и партнера от ИППП. «Это не только вопрос физического здоровья. Обсуждение этих тем укрепляет отношения в паре и повышает уверенность в себе», — заявила врач.

