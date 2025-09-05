Названа самая вредная поза для сна

Поза для сна может влиять на здоровье позвоночника и внутренних органов, рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.По словам врача, самая опасная поза для сна — на животе, так как из-за нее у человека могут появиться боли в спине. При этом самым полезным положением Лапа назвала сон на спине с не запрокинутой головой и на боку с не напряженными шеей и позвоночником.Если же спать на спине и держать голову повернутой набок, будет сдавливаться позвоночная артерия, предупредила доктор. Она уточнила, что из-за этого мозг будет недополучать кислород. Наутро после такого сна могут возникнуть головные боли.«Если человек начинает храпеть, ему следует обратиться к врачу, потому что любой храп всегда обусловлен слабостью соединительной ткани, которая бывает только при воспалении», — резюмировала Лапа.

