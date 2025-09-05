Ортопед предупредил о рисках сколиоза для подростков

С началом нового учебного года дети возвращаются к активной жизни, вопросы их здоровья становятся особенно актуальными. В последние годы сколиоз, как ожирение и близорукость, стал одним из серьезных заболеваний, угрожающих физическому состоянию подростков«Если у ребенка наблюдаются высокие или низкие плечи, горбатая осанка или кривизна в движении, это может быть сигналом о проблемах с позвоночником, таких как сколиоз. Это не просто плохая осанка, а трехмерная деформация позвоночника, которая требует раннего вмешательства», — отметил директор ортопедического отделения Сицзинского госпиталя Военно-медицинского университета ВВС Хуан Цзинхуэй.Сколиоз представляет собой деформацию позвоночника, когда угол искривления по шкале Кобба превышает 10 градусов. На ранних стадиях заболевание может протекать без выраженных симптомов, что делает его легко игнорируемым. Тем не менее последствия могут быть серьезными: сколиоз приводит к физическим деформациям, таким как искривление спины, высокие и низкие плечи, наклон таза и другие изменения внешности. В тяжелых случаях искривление позвоночника грозит сжатием сердца, легких и других органов.Кроме того, психологическое воздействие сколиоза на подростков нельзя недооценивать. Многие молодые люди, страдающие этим заболеванием, испытывают проблемы с самооценкой и не хотят участвовать в социальных активностях, что негативно сказывается на их психическом здоровье.Эксперты подчеркивают важность раннего выявления и своевременного вмешательства при сколиозе. Рекомендуется проводить простой осмотр в домашних условиях. Родители могут попросить ребенка снять верхнюю одежду, встать прямо, сложить ноги и провести осмотр сзади. Важно проверить, находятся ли плечи на одном уровне, симметричны ли углы лопаток и поясничные линии, равны ли уровни тазовых костей и выровнен ли позвоночник. Также полезен тест Адамса на сгибание вперед: ребенок встает с прямыми ногами, наклоняется вперед, и родители осматривают его спину на наличие отклонений. Если обнаружены какие-либо аномалии, рекомендуется немедленно обратиться в ортопедическую клинику для более детального обследования.Ортопед Сицзинского госпиталя Ли Дунлин пояснил, что методы лечения сколиоза зависят от его формы и степени тяжести. В случае легкого рекомендуются регулярная реабилитация и наблюдение. Для более серьезных видов заболевания могут потребоваться ортопедические корректоры или даже хирургическое вмешательство. Эксперты настоятельно советуют не откладывать лечение и не доверяться неофициальным методам лечения, чтобы не упустить время для эффективного вмешательства.

