Стоматолог рассказал об исправлении прикуса для взрослых

Красивая улыбка — это не просто вопрос эстетики, но и важнейший компонент здоровья. Многие взрослые считают, что время для исправления прикуса безвозвратно упущено в детстве, однако современная стоматология доказывает обратное. Что такое ортодонтия и почему коррекция прикуса важна в любом возрасте, рассказал врач-стоматолог и ортодонт Фарит Кадыров.«Ортодонтия — это обширный раздел стоматологии, который занимается изучением, диагностикой, профилактикой и лечением аномалий положения зубов и патологий прикуса. При этом важно отметить, что ортодонтия занимается не только лечением, но и профилактикой. Это означает, что многие проблемы можно предвидеть и предотвратить еще в детском возрасте», — указал он.По его словам, существуют четкие критерии, определяющие правильное (физиологическое) смыкание — прикус, — которое обеспечивает гармоничную работу всей зубочелюстной системы.Исправлять прикус во взрослом возрасте необходимо не только ради красивой улыбки, но и в первую очередь ради здоровья. Скученность зубов затрудняет гигиену, что приводит к скоплению налета, развитию кариеса и воспалению десен (гингивит, пародонтит). Некоторые аномалии прикуса мешают нормально пережевывать пищу, что создает нагрузку на пищеварительную систему. Кроме того, неравномерное распределение нагрузки приводит к чрезмерному стиранию эмали отдельных зубов.«Неправильный прикус — одна из частых причин дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, что проявляется головными болями, щелчками и болью в области сустава», — добавил врач.Существует устойчивый миф, что ортодонтическое лечение — это исключительно для детей и подростков, а после 25–30 лет что-либо менять уже поздно. Стоматолог уверяет: это глубокое заблуждение — возраст не является противопоказанием для ортодонтического лечения.«Для взрослых пациентов эстетика лечения часто стоит на первом месте. К счастью, сегодня есть выбор: различные брекет-системы, элайнеры (каппы)», — уточнил Кадыров.Распространено мнение, что элайнеры работают быстрее. Отчасти это так, но не потому, что технология «быстрее» двигает зубы. Дело в том, что элайнеры чаще применяются для лечения легких и средних случаев, которые по определению требуют меньше времени. Сложные же патологии, которые эффективнее лечатся на брекетах, требуют более длительного ношения аппаратуры. При одинаковой исходной ситуации сроки лечения на брекетах и на элайнерах будут примерно сопоставимы.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки