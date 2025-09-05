Врач рассказал о признаках непереносимости фруктозы
Специалист пояснил, что непереносимость фруктозы существует в двух формах: врожденной наследственной фруктоземии (редкое генетическое заболевание) и приобретенной фруктозной мальабсорбции, которая встречается значительно чаще. Симптомы обычно появляются через один-три часа после употребления продуктов с высоким содержанием фруктозы и включают не только желудочно-кишечные проявления (вздутие, боли в животе, диарею), но и системные реакции: усталость, головные боли, головокружения, тошноту и нарушения концентрации внимания.
«Механизм развития головокружений при непереносимости фруктозы связан с несколькими патофизиологическими процессами. Неусвоенная фруктоза ферментируется кишечной микрофлорой, вызывая дисбаланс микробиоты и воспалительные процессы, которые влияют на вегетативную нервную систему», — уточнил врач.
У некоторых пациентов нарушение метаболизма фруктозы может приводить к гипогликемии — снижению уровня глюкозы в крови, что также вызывает головокружения и слабость. Хроническая мальабсорбция может способствовать развитию системного воспаления и оксидативного стресса, негативно влияющих на сосудистую систему и мозговое кровообращение.
Ключевым методом управления непереносимостью фруктозы является диетическая коррекция. Белоусов рекомендует исключить или строго ограничить мед, продукты с высоким содержанием фруктозы (яблоки, груши, манго, артишоки, лук), сухофрукты и некоторые подсластители. Разрешены в умеренных количествах фрукты с низким содержанием фруктозы: бананы, апельсины, клубника, киви, а также большинство овощей. Важно соблюдать правило сочетания фруктозы с глюкозой, которая улучшает ее усвоение, вести пищевой дневник и принимать пробиотики для поддержания здоровой микробиоты кишечника.
Причины развития непереносимости зависят от формы нарушения. Врожденная фруктоземия обусловлена мутацией гена ALDOB и требует пожизненного исключения фруктозы из рациона. Приобретенная мальабсорбция связана с недостаточностью транспортера GLUT5 в кишечнике и может развиваться на фоне хронических воспалительных заболеваний кишечника, инфекций, дисбиоза или повышенного потребления фруктозы. Генетическая предрасположенность играет ключевую роль в обоих случаях.
Специалист подчеркнул, что частые головокружения могут быть не только признаком проблем с вестибулярным аппаратом или анемии, но и проявлением скрытой пищевой непереносимости. При появлении симптомов, особенно в сочетании с желудочно-кишечными нарушениями после употребления фруктов или сладостей, необходимо проконсультироваться с врачом-гастроэнтерологом для комплексной диагностики и разработки индивидуальной диеты.
