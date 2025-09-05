Врач рассказал о вреде неочищенных кондиционеров

С приходом жаркой погоды кондиционеры стали незаменимым атрибутом повседневной жизни. Однако при длительном отсутствии ухода за этими устройствами в них могут накапливаться бактерии, представляющие опасность для здоровья.Так, гражданин Чэнду Ли столкнулся с этим на собственной практике. После включения кондиционера, который не использовался более года, он почувствовал недомогание — боль в мышцах, головную боль, лихорадку и кашель. Сначала он предположил, что это простуда, и лечился дома. Однако температура тела продолжала оставаться выше 39 градусов, несмотря на прием медикаментов. Тогда он обратился в больницу Чэнду, где прошел необходимые обследования.«По результатам КТ его левое легкое оказалось почти полностью поражено воспалением, которое в значительной степени «побелело» Мы узнали, что пациент включил кондиционер, который не обслуживался более года, и сразу заподозрили инфекцию. После проведения фиброскопического исследования выяснилось, что г-н Ли был заражен Legionella pneumoniae», — рассказала Сюй Сяомэй, директор отделения инфекционных заболеваний Пятой народной больницы Чэнду.Легионелла — это опасная бактерия, которая может вызывать тяжелое воспаление легких. Ее источниками часто становятся кондиционеры, особенно если они не очищаются регулярно. После заражения симптомы, такие как лихорадка, кашель, одышка, головная боль и тошнота, могут проявиться через 2–10 дней. При этом стандартные препараты от простуды или обычные антибиотики, такие как пенициллин, неэффективны.Сюй Сяомэй предупреждает, что Legionella предпочитает влажную и теплую среду, что делает кондиционеры удобным местом для размножения этих бактерий.«Важно регулярно чистить кондиционеры и следить за вентиляцией в помещении. Не стоит оставаться долго в закрытом помещении с включенным кондиционером без свежего воздуха», — добавила она.Врачи настоятельно рекомендуют проводить профилактику инфекций, связанных с кондиционерами, и не игнорировать симптомы легионеллеза. Чем раньше начнется лечение, тем выше шансы на полное выздоровление.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки