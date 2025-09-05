Кофеин может снизить эффективность переливания крови

Новое исследование, проведенное в медицинском кампусе Аншутц при Университете Колорадо, показало, что кофеин, наиболее потребляемое в мире психоактивное вещество, может ухудшить качество донорской крови и снизить эффективность переливаний, особенно у реципиентов, у которых метаболизм эритроцитов (эритроцитов) обусловлен распространенным генетическим вариантом.«Мы давно знаем о влиянии кофеина на мозг и центральную нервную систему, но это первое масштабное исследование, демонстрирующее его воздействие на биологию эритроцитов», — сказал соавтор исследования профессор Анджело Д'Алессандро из Университета Колорадо. «Эти результаты свидетельствуют о том, что такая обыденная вещь, как утренняя чашка кофе, может иметь важные последствия для качества консервированной крови и ее эффективности при переливании пациентам».Исследование, опубликованное в журнале Haematologica, в котором были проанализированы образцы крови более 13 000 доноров, показывает, что повышенное содержание кофеина в крови связано с большей склонностью эритроцитов к повреждению при хранении и меньшей эффективностью после переливания. В клинических условиях переливание эритроцитов с относительно высоким содержанием кофеина приводило к меньшему повышению уровня гемоглобина у пациентов и более выраженным признакам разрушения эритроцитов (гемолиза).Эти негативные эффекты были особенно выражены у реципиентов и доноров крови, имеющих распространённые варианты гена ADORA2b, регулирующего функционирование эритроцитов в условиях дефицита кислорода. Полученные результаты открывают возможности нового, более индивидуализированного подхода к переливанию крови, учитывающего не только группу крови, но и факторы образа жизни и генетические особенности, влияющие на качество эритроцитов.«Трансляционные последствия наших результатов значительны», — сказал Д’Алессандро. «Во-первых, потребление донорами кофеина, которое является распространённым пищевым воздействием для до 75% американцев, является модифицируемым поведенческим фактором, потенциально влияющим на качество хранения эритроцитов и результаты переливания».Учитывая короткий биологический период полураспада кофеина, временные изменения в рационе питания во время сдачи крови могут смягчить его негативное воздействие, что соответствует рекомендациям по донорству крови в ряде европейских стран, где донорам рекомендуется ограничить потребление кофеина перед сдачей крови.Напротив, в других регионах, таких как США или Италия, употребление кофеина перед сдачей крови активно не поощряется и может даже неявно поощряться из-за его известного благотворного острого воздействия на артериальное давление, потенциально ускоряющего процесс сдачи крови и снижающего вазовагальные реакции.Действительно, умеренное потребление кофеина может временно повысить артериальное давление и сосудистый тонус у донора, облегчая венозный доступ и эффективность забора крови. Однако это преимущество должно быть сбалансировано с лёгкими мочегонными свойствами кофеина, которые могут предрасполагать доноров к обезвоживанию — установленному фактору риска неблагоприятных последствий, связанных с донацией, и ухудшения кровотока во время забора крови.Это исследование также может помочь объяснить хорошо задокументированное повышение эффективности кофеина при физических нагрузках и занятиях спортом. Кофеин усиливает окислительный стресс в эритроцитах посредством двух различных механизмов: он блокирует активацию рецептора ADORA2B и ингибирует глюкозо-6-фосфатдегидрогеназу (Г6ФД), фермент, ограничивающий скорость реакции в антиоксидантном пентозофосфатном пути.Оба действия могут усилить окислительный стресс, что, как ни парадоксально, может способствовать физиологической адаптации. Физические упражнения сами по себе запускают выработку активных форм кислорода, и считается, что контролируемое увеличение окислительного стресса способствует положительному эффекту тренировок.«Интересно, что мы недавно обнаружили, что мыши с дефицитом Г6ФД демонстрируют повышенную толерантность к физическим нагрузкам», — сказал соавтор исследования Трэвис Немков. «Эти результаты иллюстрируют, как знания из области трансфузионной медицины могут помочь нам в понимании физиологии физических упражнений и более широких аспектов здоровья человека».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки