Заменители сахара могут ускорить старение мозга
Исследователи сообщили в журнале Neurology, что у людей, потребляющих большое количество низкокалорийных и бескалорийных заменителей сахара, быстрее ухудшаются навыки мышления и памяти.
Результаты показали, что снижение их активности происходит на 62% быстрее, чем у других людей, которые такие заменители не потребляют, что эквивалентно примерно 1,6 годам дополнительного старения мозга.
Исследователи обнаружили, что эта связь была еще сильнее у людей среднего возраста и больных диабетом.
«Низкокалорийные и бескалорийные подсластители часто рассматриваются как здоровая альтернатива сахару», — сказала Клаудия Кими Суэмото из Университете Сан-Паулу в Бразилии. «Однако наши результаты показывают, что некоторые подсластители могут со временем оказывать негативное влияние на здоровье мозга».
В рамках исследования учёные наблюдали за здоровьем почти 12 800 взрослых жителей Бразилии. Их средний возраст составил 52 года, а средняя продолжительность наблюдения составила восемь лет.
В начале исследования участники заполняли анкеты по диете, что позволило исследователям оценить потребление ими разных видов заменителей сахара, которые используются как отдельно, так и для ароматизации ультраобработанных напитков, десертов и блюд.
Исследовательская группа разделила участников на три группы в зависимости от общего количества потребленных заменителей сахара.
Затем они сравнили это потребление с результатами участников тестов на память, языковые навыки и мышление.
Результаты показали, что у людей, потреблявших больше искусственных подсластителей, с возрастом быстрее ухудшались мыслительные способности и память, даже если они относились к группе со средним уровнем потребления.
Исследователи утверждают, что у людей, потреблявших умеренное количество заменителей сахара, мозговая активность снижалась на 35% быстрее, чем у группы с наименьшим потреблением, что эквивалентно примерно 1,3 годам дополнительного старения.
Результаты показали, что у людей моложе 60 лет, употреблявших больше всего подсластителей, наблюдалось более быстрое ухудшение языковых навыков и общей умственной активности. Среди людей в возрасте 60 лет и старше такой связи обнаружено не было.
Исследователи также обнаружили, что связь с более быстрым ухудшением состояния мозга была сильнее у людей с диабетом.
«Хотя мы обнаружили связь со снижением когнитивных способностей у людей среднего возраста, как с диабетом, так и без него, люди с диабетом чаще используют искусственные подсластители в качестве заменителей сахара», — сказала Суэмото.
Исследователи предположили, что эти подсластители могут распадаться в организме на химические вещества, токсичные для мозга или вызывающие еще большее воспаление.
Однако они отметили, что исследование было наблюдательным и, как таковое, не смогло установить прямую причинно-следственную связь между подсластителями и ухудшением работы мозга.
«Необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить наши выводы и выяснить, могут ли другие альтернативы рафинированному сахару, такие как яблочное пюре, мед, кленовый сироп или кокосовый сахар, оказаться эффективными», — резюмирует Суэмото.
