Заменители сахара могут ускорить старение мозга

По данным нового исследования, искусственные подсластители могут помочь сократить потребление калорий, но это может привести к снижению производительности мозга в будущем.Исследователи сообщили в журнале Neurology, что у людей, потребляющих большое количество низкокалорийных и бескалорийных заменителей сахара, быстрее ухудшаются навыки мышления и памяти.Результаты показали, что снижение их активности происходит на 62% быстрее, чем у других людей, которые такие заменители не потребляют, что эквивалентно примерно 1,6 годам дополнительного старения мозга.Исследователи обнаружили, что эта связь была еще сильнее у людей среднего возраста и больных диабетом.«Низкокалорийные и бескалорийные подсластители часто рассматриваются как здоровая альтернатива сахару», — сказала Клаудия Кими Суэмото из Университете Сан-Паулу в Бразилии. «Однако наши результаты показывают, что некоторые подсластители могут со временем оказывать негативное влияние на здоровье мозга».В рамках исследования учёные наблюдали за здоровьем почти 12 800 взрослых жителей Бразилии. Их средний возраст составил 52 года, а средняя продолжительность наблюдения составила восемь лет.В начале исследования участники заполняли анкеты по диете, что позволило исследователям оценить потребление ими разных видов заменителей сахара, которые используются как отдельно, так и для ароматизации ультраобработанных напитков, десертов и блюд.Исследовательская группа разделила участников на три группы в зависимости от общего количества потребленных заменителей сахара.Затем они сравнили это потребление с результатами участников тестов на память, языковые навыки и мышление.Результаты показали, что у людей, потреблявших больше искусственных подсластителей, с возрастом быстрее ухудшались мыслительные способности и память, даже если они относились к группе со средним уровнем потребления.Исследователи утверждают, что у людей, потреблявших умеренное количество заменителей сахара, мозговая активность снижалась на 35% быстрее, чем у группы с наименьшим потреблением, что эквивалентно примерно 1,3 годам дополнительного старения.Результаты показали, что у людей моложе 60 лет, употреблявших больше всего подсластителей, наблюдалось более быстрое ухудшение языковых навыков и общей умственной активности. Среди людей в возрасте 60 лет и старше такой связи обнаружено не было.Исследователи также обнаружили, что связь с более быстрым ухудшением состояния мозга была сильнее у людей с диабетом.«Хотя мы обнаружили связь со снижением когнитивных способностей у людей среднего возраста, как с диабетом, так и без него, люди с диабетом чаще используют искусственные подсластители в качестве заменителей сахара», — сказала Суэмото.Исследователи предположили, что эти подсластители могут распадаться в организме на химические вещества, токсичные для мозга или вызывающие еще большее воспаление.Однако они отметили, что исследование было наблюдательным и, как таковое, не смогло установить прямую причинно-следственную связь между подсластителями и ухудшением работы мозга.«Необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить наши выводы и выяснить, могут ли другие альтернативы рафинированному сахару, такие как яблочное пюре, мед, кленовый сироп или кокосовый сахар, оказаться эффективными», — резюмирует Суэмото.

