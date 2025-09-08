Поцелованные огнём: врач назвал слабые места рыжеволосых

Родиться рыжим — большая редкость. По статистике, всего 2% населения Земли имеет натуральный «огненный» цвет волос. Эта особенность связана с мутацией гена MC1R. Что влечёт изменение последовательности ДНК, узнали у экспертов.Особенности кожи и волосУ «поцелованных огнём» волосы менее густые, но более толстые и жёсткие, кудрявые или волнистые.«Рыжий пигмент очень устойчивый, поэтому волосы седеют медленнее. Они светлеют, как будто выгорают под солнцем», — рассказала трихолог, дерматолог Анна Сердюк и назвала 4 особенности рыжеволосых.1. Мутация гена MC1R не только отвечает за медный оттенок шевелюры, но и наделяет человека светлой кожей и веснушками. Такие люди имеют предрасположенность к меланоме — раку кожи с высокой скоростью развития и злокачественным течением.«Риск развития онкологии в десять и даже в сто раз выше по сравнению с людьми, которые не являются носителями мутации», — добавила Сердюк.2. Кожа у рыжих людей сильнее подвержена солнечным ожогам. Виной тому активная выработка феомеланина — пигмента, который слабо защищает от ультрафиолета.Трудности преображения3. Натуральный рыжий волос сложнее поддаётся окрашиванию. Для достижения более светлых оттенков или обесцвечивания требуется несколько агрессивных процедур по окраске.«Все эти трудности связаны опять же с феомеланином: пигмент устойчив к химическому воздействию», — пояснила трихолог.4. Характерный пигмент влияет на эффективность лазерной эпиляции. Чтобы добиться результата, потребуется гораздо больше процедур.Рыжие чаще подвергаются буллингу: миф или правдаВ средневековой Европе иметь рыжие волосы было опасно. Таких людей наделяли сверхспособностями и считали, что они связаны с дьяволом. Женщины подвергались преследованиям и казням на костре.В современном мире рыжеволосые порой сталкиваются с насмешками в школе.«Подобные реакция вызывает непохожесть на других. Причина может быть и в росте, и в весе, и в других особенностях ребёнка», — обратила внимание психолог Юлия Гришина.Если человек не умеет защитить свои границы, его будут дразнить, и неважно — рыжий он или лысый. Раньше буллингу подвергались дети в очках, сейчас же это уже не считается особенностью. Если подростки узнают, что медные оттенки — это модно, все девчонки тут же побегут краситься в рыжий, говорит Гришина.

