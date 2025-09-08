Раскрыт простой способ улучшить сон

Ромашка является природным легким транквилизатором, помогающим улучшить сон, считает диетолог Бет Червони

Специалистка назвала чашку ромашкового чая, выпитую на ночь, простым способом избавиться от бессонницы. По ее словам, в напитке содержится вещество под названием апигенин, которое успокаивает и снимает нервное напряжение.

Кроме того, диетолог отметила, что ромашка имеет сильный терапевтический эффект и является полезной для профилактики многих заболеваний. Она раскрыла, что растение богато такими соединениями, как флавоноиды, терпеноиды и кумарины, которые помогают контролировать давление, защищают печень, а также обеспечивают противовоспалительное и антиоксидантное действие.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

Добавил validol в категорию Разное

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь