По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, полезным является употребление очень умеренной дозы качественного сгущенного молока.В интервью Соломатиной прозвучало мнение о том, что натуральное сгущенное молоко может быть полезным для здоровья.«В составе качественного сгущенного молока, которое изготовлено по ГОСТу, допускается всего четыре ингредиента: коровье молоко, сахар-песок, сахар молочный и вода. Такая сгущенка может принести организму определенную пользу, если есть ее в небольших количествах», - сказала медик «Газете.Ru».Соломатина уточнила, что употребление сгущенного молока связано с позитивным действием в случаях сильного истощения, ослабления организма, упадка сил при стрессе. Продукт помогает быстро восстановить силы, вернуть тонус. Но и воспринимать сгущенку в подобных обстоятельствах нужно как «лекарство», и съедать только одну-максимум две ложки для восстановления сил.Также диетолог заметила, что при сильном желании чего-то сладкого лучше утолить такой аппетит небольшим количеством сгущенного молока, чем начать есть изделия, содержащие заменители, красители или консерванты.«В качественной сгущенке намного меньше трансжиров и других вредных веществ», - отметила эксперт.Специалистка посоветовала употреблять сгущенку после обеда, чтобы выброс глюкозы в кровь не был резким. Однако, подчеркнула она, есть продукт каждый день не следует – может возникнуть зависимость. Диабет, инсулинорезистентность, нарушения обмена веществ являются противопоказаниями для употребления сгущенного молока.

