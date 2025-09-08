Названы способные улучшить здоровье пять продуктов
В частности, продуктом, помогающим улучшить здоровье, медики считают брокколи.
«Брокколи богата сульфорафаном, который борется с генами рака, что приводит к гибели раковых клеток», - рассказали эксперты в области питания изданию ETNT.
Также специалисты упомянули шпинат. Растительный продукт, по их словам, содержит антиоксиданты (лютеин, зеаксантин), борющиеся с воспалительными компонентами, которые вызывают рак молочной железы.
К способным улучшать здоровье продуктам они причислили и фасоль как источник белка, не отягощенный вредным жиром.
«Фасоль помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний», - заявили эксперты.
Помимо этого, они порекомендовали периодически есть на завтрак овсянку долгой варки. Употребление овса, по словам медиков, дает профилактический эффект в отношении высокого уровня сахара в крови, способствует предотвращению диабета 2-го типа.
Яблоки, в свою очередь, помогают сохранить эластичность сосудистой ткани, что важно для профилактики гипертонической болезни и скачков кровяного давления.
