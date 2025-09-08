Названы способные улучшить здоровье пять продуктов

Фасоль, овсянка и шпинат названы экспертами в числе продуктов, способных улучшать защиту организма от болезней и благотворно сказываться на здоровье.В частности, продуктом, помогающим улучшить здоровье, медики считают брокколи.«Брокколи богата сульфорафаном, который борется с генами рака, что приводит к гибели раковых клеток», - рассказали эксперты в области питания изданию ETNT.Также специалисты упомянули шпинат. Растительный продукт, по их словам, содержит антиоксиданты (лютеин, зеаксантин), борющиеся с воспалительными компонентами, которые вызывают рак молочной железы.К способным улучшать здоровье продуктам они причислили и фасоль как источник белка, не отягощенный вредным жиром.«Фасоль помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний», - заявили эксперты.Помимо этого, они порекомендовали периодически есть на завтрак овсянку долгой варки. Употребление овса, по словам медиков, дает профилактический эффект в отношении высокого уровня сахара в крови, способствует предотвращению диабета 2-го типа.Яблоки, в свою очередь, помогают сохранить эластичность сосудистой ткани, что важно для профилактики гипертонической болезни и скачков кровяного давления.

