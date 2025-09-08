Психолог подсказал простой способ успокоиться при стрессе за одну минуту

Психолог Родриго Диас Карасо заявил, что, для того чтобы успокоиться при стрессе, стоит воспользоваться простым упражнением, состоящим из пяти шагов, на выполнение которого уйдет всего одна минута.«Сядьте или прислонитесь спиной к стене, опустите плечи и положите одну руку на грудь или живот. Этот жест сам по себе является признаком спокойствия для тела. Постарайтесь расслабить каждую его часть», — пояснил Карасо. Затем, по его словам, необходимо четыре секунды делать вдох через нос, задержать дыхание на две секунды, после чего выдыхать через рот шесть секунд. В результате произойдет активация парасимпатической нервной системы, отвечающей за расслабление, отметил он.Затем необходимо представить место, которое ассоциируется с безопасностью и спокойствием, — к примеру, пляж на закате или расположенный высоко в горах дом. Его в воображении нужно обрисовать в деталях, вплоть до всех цветов, запахов и звуков, уточнил психолог. Следующим шагом является повторение одной фразы во время этой визуализации, такой как «здесь я в безопасности» или «я спокоен, все в порядке». В заключение стоит вернуться в реальность, но делать это необходимо постепенно, заявил Карасо.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки