Названы главные ошибки при хранении продуктов в холодильнике
Главной ошибкой Сычевская назвала совместное хранение овощей и фруктов. По ее словам, эти продукты должны храниться отдельно, так как фрукты выделяют этилен — фитогормон, из-за которого лежащие рядом овощи быстрее портятся.
Кроме того, разные овощи следует хранить по-разному. Так, морковь, свеклу и капусту убирают в специальный ящик в нижнем отделе холодильника, огурцы тоже можно убрать в тот же отсек, но предварительно их следует завернуть в бумажное полотенце или поместить в вентилируемый контейнер. Помидоры, по мнению Сычевской, лучше всего хранить не в холодильнике, а при комнатной температуре в темном и прохладном месте, подальше от других овощей и фруктов.
Мясо и рыбу эксперт рекомендовала упаковывать в герметичные контейнеры или пищевые мешки. При этом важно убирать их на отдельную полку. Для хранения зелени Сычевская посоветовала использовать специальные хлопковые мешочки, перфорированную пленку или контейнер с крышкой.
