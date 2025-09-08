Онколог перечислил категории людей в группе риска меланомы

Онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин рассказал, каким группам людей угрожает меланома.Эксперт отметил, что в Австралии или Техасе заболеваемость может превышать среднюю в 50–100 раз в зависимости от типа кожи. В России же в группу риска входят жители солнечных регионов и любители загара.Он подчеркнул, что необходимо внимательно относиться к родинкам и пятнам на коже, так как их изменения могут сигнализировать о начале заболевания. По словам Черемушкина, для светлокожих людей характерны коричневые родинки, однако появление черных участков или активное увеличение размера образования уже требует консультации специалиста.Онколог также добавил, что на ранних стадиях меланому можно взять под контроль. При этом, как он пояснил, говорить о полном излечении практически не приходится, однако удается достаточно долго сдерживать развитие болезни и сохранять качество жизни пациента.

