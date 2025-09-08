Врач назвала причину появления пивного живота

«Пивной живот» появляется из-за избыточного поступления калорий с пищей в сочетании с низкой физической активностью. Об этом рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ, гастроэнтеролог Анастасия ЛебедеваОна уточнила, что пиво на 85% состоит из углеводов, в бутылке этого напитка калорий примерно столько же, сколько в куске хлеба с маслом.«Регулярное употребление пива, особенно в вечернее время, может привести к быстрому накоплению висцерального жира. Употребление пива часто сочетается с жирными и солеными продуктами, и количество съеденных за один вечер калорий легко может увеличиться до 1000 и более», — сказала Лебедева в беседе с Lenta.Ru.По словам гастроэнтеролога, допустим употреблять не более 200–300 мл пива в неделю на фоне отсутствия нарушений в организме. Также Лебедева посоветовала отказаться от привычных закусок к пиву, делая выбор в пользу нежирных сортов рыбы или мяса с небольшим количеством соли.«Упорный рост размеров живота может быть причиной серьезных проблем со здоровьем, которые легче поддаются коррекции при выявлении на ранних стадиях», — заключила медик.Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова 6 сентября допустила возвращение пива на стадионы, передает RT. Ранее глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Олег Матыцин заявлял, что вопрос возвращения продажи пива на стадионах депутаты обсудят во время осенней сессии

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки