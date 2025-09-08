Врач назвала причину появления пивного живота
Она уточнила, что пиво на 85% состоит из углеводов, в бутылке этого напитка калорий примерно столько же, сколько в куске хлеба с маслом.
«Регулярное употребление пива, особенно в вечернее время, может привести к быстрому накоплению висцерального жира. Употребление пива часто сочетается с жирными и солеными продуктами, и количество съеденных за один вечер калорий легко может увеличиться до 1000 и более», — сказала Лебедева в беседе с Lenta.Ru.
По словам гастроэнтеролога, допустим употреблять не более 200–300 мл пива в неделю на фоне отсутствия нарушений в организме. Также Лебедева посоветовала отказаться от привычных закусок к пиву, делая выбор в пользу нежирных сортов рыбы или мяса с небольшим количеством соли.
«Упорный рост размеров живота может быть причиной серьезных проблем со здоровьем, которые легче поддаются коррекции при выявлении на ранних стадиях», — заключила медик.
Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова 6 сентября допустила возвращение пива на стадионы, передает RT. Ранее глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Олег Матыцин заявлял, что вопрос возвращения продажи пива на стадионах депутаты обсудят во время осенней сессии
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий