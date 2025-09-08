Медики указали на признаки деменции, которых многие не распознают
Развитие деменции разрушительным образом сказывается на памяти, мыслительных процессах. Учитывая это, важно обращать внимание на то, как может ухудшаться работа мозга. При деменции скорость мыслительных реакций и способность запоминать новую информацию существенно снижаются.
«В старости довольно часто ухудшаются внимание и память, но серьезные нарушения могут быть связаны с развитием деменции», - об этом рассказала доктор медицины Ванесса Льюис.
С точки зрения неврологов, показателем хорошего здоровья мозга у пожилых людей является их способность самостоятельно заниматься повседневными делами. При деменции происходящее угасание интеллектуальных способностей отключает данную функцию.
Медики указали на признаки деменции, которых многие не распознают в течение долгого времени, воспринимая их за проявления старости.
Потеря способности ориентироваться. По словам врачей, настораживающими являются случаи, когда люди начинают путаться в хорошо известных им местах, где они неоднократно бывали.
Повторяющиеся вопросы. При неоднократно задаваемых одинаковых вопросах за короткое время тоже можно заподозрить развитие деменции.
Характер и поведение. Неврологи также советуют обращать внимание на резкие изменения в натуре, привычках человека. Если, например, он был общительным, но вдруг превратился в интроверта, стал нелюдимым, причина может крыться в деменции.
