Признаки деменции нередко воспринимаются как проявление старения – например, на развитие слабоумия могут указывать ухудшение внимания и памяти.Развитие деменции разрушительным образом сказывается на памяти, мыслительных процессах. Учитывая это, важно обращать внимание на то, как может ухудшаться работа мозга. При деменции скорость мыслительных реакций и способность запоминать новую информацию существенно снижаются.«В старости довольно часто ухудшаются внимание и память, но серьезные нарушения могут быть связаны с развитием деменции», - об этом рассказала доктор медицины Ванесса Льюис.С точки зрения неврологов, показателем хорошего здоровья мозга у пожилых людей является их способность самостоятельно заниматься повседневными делами. При деменции происходящее угасание интеллектуальных способностей отключает данную функцию.Медики указали на признаки деменции, которых многие не распознают в течение долгого времени, воспринимая их за проявления старости.Потеря способности ориентироваться. По словам врачей, настораживающими являются случаи, когда люди начинают путаться в хорошо известных им местах, где они неоднократно бывали.Повторяющиеся вопросы. При неоднократно задаваемых одинаковых вопросах за короткое время тоже можно заподозрить развитие деменции.Характер и поведение. Неврологи также советуют обращать внимание на резкие изменения в натуре, привычках человека. Если, например, он был общительным, но вдруг превратился в интроверта, стал нелюдимым, причина может крыться в деменции.

