Врач посоветовала натуральный «допинг» для мозга

Помочь работе мозга может свежезаваренный зеленый чай, заявила нутрициолог Наталья Чаевская. Об этом напитке она рассказала в беседеЗеленый чай врач назвала натуральным «допингом» для мозга.«Главный секрет в его составе: витамины, минералы, антиоксиданты, катехины. Отдельно стоит упомянуть о катехине EGCG, так как он отвечает за "клеточную уборку", которая помогает мозгу избавляться от накопившихся токсинов», — отметила Чаевская.Специалистка посоветовала выпивать две-четыре чашки качественного свежезаваренного чая в день, чтобы получить положительный эффект.Она уточнила, что зеленый чай следует заваривать две-три минуты при температуре воды 70-80 градусов. Из-за содержания кофеина чувствительные люди могут испытывать учащенное сердцебиение или проблемы со сном при чрезмерном употреблении, предупредила она.Помимо этого, обратила внимание Чаевская, перед включением в рацион зеленого чая людям с заболеваниями ЖКТ нужно посоветоваться с врачом. Людям с анемией рекомендуется не пить чай сразу после еды, а делать перерыв минимум на час, заключила нутрициолог.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки