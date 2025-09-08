Грецкие орехи укрепляют с возрастом здоровье

Исследование ученых из Университета Миннесоты показало, что грецкие орехи являются мостиком к хорошему здоровью в пожилом возрасте. А это крайне важно, если учесть, что с годами наш иммунитет и общее самочувствие резко ослабевают.Американские ученые проанализировали информацию по питанию за 20 лет, а по медицинским обследованиям за 30 лет по большой группе людей. Было установлено, что если какие-то участники начинали употреблять грецкие орехи ещё в юном возрасте, то позднее они демонстрировали большую физическую активность, придерживались более качественного питания и имели самый низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний. Само исследование посвящалось изучению опасности болезни коронарных артерий у людей молодого и среднего возраста.По своей продолжительности исследование является одним из самых значительных. Уже можно предположить, что простое добавление в рацион пригорошни грецких орехов ежедневно представляет пользу для сердца. Сами эти орехи становятся как бы мостиком к другим привычкам здорового образа жизни, которые укрепляют самочувствия в среднем и старшем возрасте. А значит, грецкие орехи хорошо подходят для защиты сердца. Возможно, результаты этого исследования объясняются сочетанием в орехах полезных компонентов. К примеру, это единственный орехи, являющиеся великолепным источником растительной альфа-линолевой кислоты Омега-3, которая играет важную роль в здоровье сердца, мозга и здоровом старении. В одной порции грецких орехов масса прочих ценных ингредиентов, включая 4 г белка, 2 г клетчатки 45 мг магния, множество антиоксидантов, включая полифенолы.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки