Бумажный фильтр и другие способы сделать утренний кофе полезнее для здоровья

Кофе даёт прилив энергии и улучшает концентрацию. Также считается, что он содержит антиоксиданты, снижающие риск развития диабета 2 типа, болезни Паркинсона и некоторых видов рака. Вот как сделать этот напиток ещё полезнее.Более лёгкая обжарка. Это помогает кофейным зёрнам сохранить больше полезных свойств. Часто в таком кофе также больше антиоксидантов, защищающих наши клетки от повреждений.Качественные кофейные зёрна. Исследования показывают, что в разных зёрнах содержатся разные вещества. По возможности покупайте органические кофейные зёрна, так как их выращивают без использования вредных химикатов и пестицидов. Ещё в таком кофе больше антиоксидантов, чем в обычном.Заварка с помощью бумажного фильтра. Согласно результатам недавнего исследования, кофе, заваренный с использованием бумажного фильтра, может быть полезнее нефильтрованного. Дело в том, что бумажные фильтры улавливают кафестол и кахвеол, которые могут повышать уровень холестерина в крови.Специи. Корица, куркума, мускатный орех придадут кофе остроту и сделают его полезнее. Корица улучшает работу мозга и защищает от болезней сердца, куркума отличается антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, мускатный орех улучшает уровень холестерина.Отказ от сахара. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует в день потреблять мужчинам - не более 9 чайных ложек сахара, а женщинам - не более 6 чайных ложек.Отказ от искусственных сливок. Большинство таких сливок изготавливаются из сахара, воды и растительных масел. Из-за добавленного сахара и вредных жиров в искусственных сливках кофе не принесёт вам никакой пользы для здоровья.Масло МСТ. Добавление масла среднецепочечных триглицеридов (МСТ) в кофе может сделать его более сытным.Холодный кофе. Исследования показывают, что он немного менее кислый, чем горячий, поэтому больше подойдёт тем, у кого есть проблемы с желудком.Порции меньшего размера. Среднестатистический здоровый взрослый человек может безопасно употреблять до 400 мг кофеина в сутки. В средней чашке кофе на 240 мл содержится около 83 мг кофеина. То есть большинству можно выпивать около четырёх чашек кофе в день или меньше.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки