Просыпающихся в мокрых простынях людей предупредили о тяжелых болезнях

Терапевт Сюзанна Уайли предупредила о тяжелых болезнях людей, регулярно просыпающихся в мокрых простынях.«Постоянная или необъяснимая ночная потливость иногда может быть связана с сопутствующими заболеваниями: инфекциями, проблемами со щитовидной железой, диабетом или, реже, некоторыми видами рака, такими как лимфома», — перечислила врач. Кроме того, по ее словам, повышенное потоотделение может быть спровоцировано тревожностью, обструктивным апноэ сна или приемом некоторых лекарств, включая антидепрессанты.Наконец, как отметила терапевт, потливость может быть одним из симптомов начинающейся менопаузы у женщин, поскольку гормональные изменения влияют на температуру тела.

