Врач-кардиолог назвала причины образования холестериновых бляшек

Многие знают, что риск развития сердечно-сосудистых катастроф тесно связан с наличием холестериновых бляшек. Врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Екатерина Паукова рассказала, где они чаще образуются, у кого выше риск развития инфаркта и инсульта, а также о мерах профилактики.«Заболевание, при котором происходит отложение и накопление в стенках артерий холестерина и других соединений, называется атеросклерозом. Его прогрессирование и приводит к формированию бляшек, сужению просвета сосудов, постепенному нарушению кровоснабжения различных органов и тканей», — пояснила она.Среди пусковых механизмов развития атеросклеротических бляшек можно назвать повреждение внутреннего слоя сосудов вследствие курения, повышенного давления или высокого сахара в крови, а также избыток «плохого» холестерина в крови, который повышается в результате неправильного питания, недостатка физической активности, генетической предрасположенности, наличия вредных привычек и некоторых заболеваний, например печени, почек. В результате запускается хронический воспалительный процесс, в очаг которого активно проникает «плохой» холестерин, формируя бляшку.«Атеросклеротические бляшки различаются по своей структуре и способности вызывать серьезные осложнения. Их принято делить на две категории: стабильные и нестабильные. Стабильные бляшки обладают толстым слоем соединительной ткани и плотной фиброзной крышкой, что снижает риск их разрушения и последующего формирования тромбов», — добавила Паукова.Однако их длительное существование может приводить к постепенному уменьшению диаметра сосуда за счет разрастания, вызывая развитие хронических заболеваний, например, ишемической болезни сердца.Нестабильная бляшка имеет тонкую фиброзную капсулу и большое количество холестериновых отложений внутри. Ее поверхность покрыта трещинами и изъязвлениями, что делает ее уязвимой для механических воздействий. Оно возникает, например, при повышении артериального давления. Такая бляшка имеет высокий риск разрыва, и если он происходит, то на его месте образуется тромб, который может вызвать острое нарушение кровообращения — инфаркт миокарда, ишемический инсульт.Наиболее подвержены риску образования бляшек коронарные артерии, питающие сердечную мышцу, сонные артерии, обеспечивающие кровоснабжение мозга, и крупные сосуды нижних конечностей.«Важно отметить, что на первых стадиях атеросклероза у человека отсутствуют симптомы. Тревожные признаки появляются, когда стенка сосудов значительно сужена — более, чем на 50%. Например, при наличии атеросклеротической бляшек в коронарных сосудах могут возникать дискомфорт и боль сжимающего или давящего характера в грудной клетке при физической нагрузке», — указала специалист.Если они располагаются в сонных артериях, то у человека возможны эпизоды головокружения, временного нарушения зрения. При локализации бляшек в крупных сосудах нижних конечностей возникает интенсивная боль в икроножных мышцах при ходьбе, вынуждающая человека остановиться. После короткого отдыха боль проходит, чтобы возобновиться вновь после продолжения движения.При наличии каких-либо жалоб рекомендуется обратиться к врачу-терапевту. После осмотра и опроса он назначит необходимые исследования, например, анализ крови на расширенную липидограмму и липопротеин (а). Также врач может рекомендовать ультразвуковое исследование сосудов шеи и/или нижних конечностей. По показаниям иногда требуется более углубленное обследование, например, компьютерная томография сосудов с контрастированием.Для профилактики развития атеросклеротических бляшек рекомендуется поддерживать физическую активность — 150 минут аэробной активности и 2 силовые тренировки по 60 минут в неделю. Также важно питаться сбалансировано и разнообразно, с включением необходимых белков, полезных жиров, медленных углеводов и различных макро- и микроэлементов. Также следует отказаться от употребления алкогольных напитков, курения. При наличии хронических заболеваний, например, сахарного диабета, важно соблюдать рекомендации лечащего врача.«Рекомендуется регулярно проходить медицинские профилактические осмотры и чекапы для оценки состояния здоровья, выявления факторов риска или заболевания на ранней стадии. Регулярность превентивных мероприятий следует определить на консультации с терапевтом или кардиологом. Обратиться к нему можно очно или онлайн с помощью телемедицинских сервисов», — заключила врач.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки