Причины голода посреди ночи: как это исправить

Чувство голода посреди ночи – это сигнал организма о том, что что-то идет не так. Эксперт рассказал о причинах этого явления и объяснил, как нормализовать свое состояние.Почему возникает ночной голодКолебания сахара в крови: Если ужин состоял преимущественно из углеводов, без достаточного количества белка и жиров, уровень сахара в крови может резко упасть к ночи.Нехватка сытости: Недостаток белка и клетчатки в дневном рационе приводит к тому, что чувство сытости сохраняется ненадолго.Стресс и кортизол: Повышенный уровень стрессового гормона кортизола может вызывать так называемый "голод по тревоге".Привычка: Если вы привыкли есть по ночам, организм автоматически ожидает эту трапезу.Обезвоживание: Иногда чувство жажды ошибочно воспринимается как голод.Если вы просыпаетесь голодными чаще двух раз в неделю, это говорит о дисбалансе в организме.Путь к стабильностиСбалансированный ужин: Включите в вечерний прием пищи белок (например, курицу, рыбу, творог), полезные жиры (авокадо, орехи) и клетчатку (овощи). Пример: запеченный лосось с брокколи и оливковым маслом.Контроль инсулина: Вечером избегайте сладкого и изделий из белой муки. Полезно употреблять продукты с резистентным крахмалом (например, охлажденный картофель или рис), так как они не вызывают резких скачков сахара.Пейте воду: Перед тем как отправиться к холодильнику, выпейте стакан воды. Часто это помогает справиться с ложным чувством голода.Здоровые перекусы: Если голод все же сильный, выбирайте полезные продукты: горсть орехов, греческий йогурт, кусочек сыра, или немного арахисовой пасты с бананом. Избегайте сахара и чипсов, которые только усугубят проблему.Забота о сне и стрессе: Недостаток сна повышает уровень грелина – гормона голода. Медитация, соблюдение режима сна и создание темной, комфортной обстановки в спальне помогут снизить ночные пробуждения, пишет автор дзен-канала "Роман Воровицкий".

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки