Врач назвала симптомы недостатка гормонов щитовидной железы

Чувство холода только в одной конечности крайне редко бывает симптомом гипотиреоза. Несмотря на популярность такого мнение, это, скорее, миф. Как недостаток гормонов щитовидной железы нарушает процесс терморегуляции, и о других симптомам гипотериоза рассказала врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филева.«Гипотиреоз вызывает системные нарушения, затрагивающие весь организм, поэтому в большинстве случаев пациенты ощущают озноб во всем теле, а не только в определенных его частях», — уточнила она.При жалобах на постоянно мерзнущую одну ногу врач должен в первую очередь исключить сосудистую патологию. Наиболее вероятные причины включают периферическую нейропатию (часто связанную с диабетом или дефицитом витаминов), венозную недостаточность, синдром Рейно или атеросклероз. Нередко подобные симптомы возникают при неврологических нарушениях — например, при защемлении нерва в поясничном отделе позвоночника, которое ухудшает кровоснабжение конечности. После исключения этих состояний имеет смысл обследовать щитовидную железу.Щитовидная железа производит гормоны ТЗ и Т4, влияющие на многие процессы, в том числе на скорость метаболизма и регуляцию температуры тела. При гипотиреозе железа не может вырабатывать нужное количество этих гормонов.«В самом начале развития болезни симптомы включают только усталость, которую легко списать на последствие стрессов и возраст. Но по мере прогрессирования гипотиреоз затрагивает все системы организма. Недостаток гормонов T3 и T4 замедляет основной обмен: клетки производят меньше энергии, что снижает теплопродукцию», — объяснила Филева.Параллельно происходит нарушение периферической микроциркуляции — капилляры сужаются, уменьшая приток крови к коже и конечностям. Добавляется и нервно-рефлекторный компонент: гипотиреоз часто сопровождается вегетативной дисфункцией, которая искажает восприятие тепла и холода. Важно обратиться к врачу и выяснить причину гипотериоза. Если заболевание не лечить, это может привести к осложнениям: бесплодию, сердечной недостаточности, умственным нарушениям, гипотиреоидной коме.Классические симптомы гипотиреоза — немотивированная прибавка в весе, хроническая усталость, сухость кожи, отечность лица, выпадение волос и запоры. Озноб при этом обычно генерализованный — пациенты мерзнут целиком, а не отдельными частями тела. Для точной диагностики требуется проведение исследования крови с определением уровня ТТГ и свободного Т4, а также анализ на антитела к ТПО. Кроме того, врач обычно назначает УЗИ щитовидной железы. А при ощущении зябкости только в одной конечности следует обратиться для консультации к терапевту и сосудистому хирургу.

