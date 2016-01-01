Высокое артериальное давление в детстве повышает риск смерти от ССЗ в будущем

Путешествие к здоровью сердца может начаться гораздо раньше, чем считалось ранее, поскольку новое исследование показывает, что у детей с повышенным артериальным давлением в возрасте 7 лет к середине 50-х годов резко возрастает риск смерти от болезней сердца. Предварительные результаты нового исследования были опубликованы в Journal of the American Medical Association.Исследование стало первым, в котором было изучено влияние как систолического, так и диастолического артериального давления в детстве на долгосрочный риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний среди разнообразной группы детей.Систолическое артериальное давление, верхний показатель в показаниях артериального давления, отражает силу, действующую на артерии во время сокращения сердца. Диастолическое давление — это сила между ударами сердца.«Мы были удивлены, обнаружив, что высокое кровяное давление в детстве было связано с серьезными проблемами со здоровьем много лет спустя», — сказала ведущий автор исследования Алекса Фридман из Северо-Западного университета в Эванстоне, штат Иллинойс. «В частности, наличие гипертонии или повышенного артериального давления в детстве может увеличить риск смерти на 40–50% в течение следующих пяти десятилетий жизни человека».В исследовании приняли участие около 38 000 детей, участвовавших в масштабном исследовании здоровья, проводившемся в 12 центрах США в 1960-х и 1970-х годах. У них измеряли артериальное давление в возрасте 7 лет, а затем исследователи отслеживали их выживаемость и причины смерти до 2016 года.Анализ учитывал демографические факторы и индекс массы тела (индекс массы тела) — показатель содержания жира в организме, определяемый на основе роста и веса. Цель: убедиться, что результаты связаны именно с артериальным давлением, а не с весом в детстве.К тому времени, когда средний возраст участников составил 54 года, умерло в общей сложности 2837 человек. Из них 504 смерти были связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Анализ выявил чёткую связь между повышенным артериальным давлением в детстве и повышенным риском ранней смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Риск был наиболее высок у детей, чьё артериальное давление входило в 10% наиболее высоких значений для их возраста, пола и роста.Исследование показало, что как повышенное артериальное давление (120–129 при менее чем 80), так и гипертония (130 и выше при 80 и выше) связаны с повышением риска преждевременной смерти от болезней сердца во взрослом возрасте на 40–50%.Даже у детей с артериальным давлением в пределах нормы, но на более высоком уровне, риск ранней смерти от сердечных заболеваний был на 13–18 % выше, что подчеркивает важность раннего вмешательства и скрининга.«Результаты этого исследования подтверждают, что мониторинг артериального давления является важным показателем здоровья сердечно-сосудистой системы в детском возрасте», — отметила профессор Бонита Фолкнер из Университета Томаса Джефферсона в Филадельфии и эксперт-волонтер Американской кардиологической ассоциации, которая проанализировала результаты.Отдельный анализ 150 пар братьев и сестер показал, что у 7-летних детей с повышенным артериальным давлением риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был таким же, как и у их братьев и сестер с пониженным артериальным давлением.Исследователи заявили, что это свидетельствует о том, что общая семья и среда раннего детства не могут полностью объяснить связь между детским артериальным давлением и риском смерти во взрослом возрасте.«Даже в детстве показатели артериального давления важны, поскольку повышенное давление у детей может иметь серьёзные последствия на протяжении всей жизни», — говорит Фридман. «Крайне важно следить за показаниями артериального давления у вашего ребёнка».Исследователи отметили, что исследование имеет некоторые ограничения. В частности, использование только одного измерения артериального давления в возрасте 7 лет может не отражать долгосрочные тенденции. Кроме того, необходима более расширенная выборка участников из разных расовых групп.

