Диетолог рассказала о рисках для здоровых людей от безглютеновых продуктов
Специалист отметила, что многие безглютеновые продукты содержат трансжиры, избыток насыщенных жиров и рафинированного сахара, а калорийность таких изделий зачастую выше, чем у обычных аналогов.
По словам Денисенко, безглютеновая диета необходима лишь людям с целиакией — индивидуальной непереносимостью глютена. Для здоровых людей чрезмерное употребление подобных продуктов может быть вредным из-за дефицита пищевых волокон. Для восполнения клетчатки диетолог рекомендовала включать в рацион больше овощей, риса и кукурузы.
Эксперт подчеркнула изданию KP.RU, что здоровым людям не стоит увлекаться безглютеновыми продуктами, так как они не дают ощутимой пользы и могут способствовать переизбытку сахара и жиров в рационе.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий