Диетолог рассказала о рисках для здоровых людей от безглютеновых продуктов

Продукты с маркировкой «без глютена» становятся всё более популярными среди людей без непереносимости этого вещества. Однако диетолог Людмила Денисенко предупредила, что они далеко не всегда полезны.Специалист отметила, что многие безглютеновые продукты содержат трансжиры, избыток насыщенных жиров и рафинированного сахара, а калорийность таких изделий зачастую выше, чем у обычных аналогов.По словам Денисенко, безглютеновая диета необходима лишь людям с целиакией — индивидуальной непереносимостью глютена. Для здоровых людей чрезмерное употребление подобных продуктов может быть вредным из-за дефицита пищевых волокон. Для восполнения клетчатки диетолог рекомендовала включать в рацион больше овощей, риса и кукурузы.Эксперт подчеркнула изданию KP.RU, что здоровым людям не стоит увлекаться безглютеновыми продуктами, так как они не дают ощутимой пользы и могут способствовать переизбытку сахара и жиров в рационе.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки