Миндаль помогает снижать уровень “плохого” холестерина в крови

В журнале Nutrients опубликованы результаты новой работы, в ходе которой учёные обнаружили, что миндаль помогает поддерживать здоровье сердца.Эксперимент показал: у испытуемых, в рационе которых присутствовал этот орех, улучшился состав крови. В первую очередь, уровни аполипопротеина B и соотношение аполипопротеина B к аполипопротеину A, а также общего холестерина.Что такое аполипопротеины A и B? Так называют белки, которые входят в состав липопротеинов, то есть, веществ, осуществляющих функцию переноски жиров и холестерина в крови. Аполипопротеин A (ApoA) входит в состав липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), его ещё часто именуют "хорошим" холестерином. Его основной функцией является захват и перенос избытков холестерина со стенок сосудов в печень. Там происходит их утилизация, способствующая нормальной работе сердечно-сосудистой системы.Аполипопротеин B (ApoB) является базовым белком липопротеина низкой плотности (ЛПНП или "плохого" холестерина). Его избыток приводит к оседанию холестерина на стенках сосудов, так формируются атеросклеротические бляшки, провоцирующие патологии сердечно-сосудистой системы.Новое исследование с участием 2485 взрослых позволило выяснить, что употребление миндаля приводило к улучшению показателей уровня апоB и соотношения апоB/апоA. Что позволяет улучшать здоровье сердца. Также орех помог уменьшить уровень вредного и общего холестерина.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки