Врач предупредил об опасности вялости и сонливости ребенка
«Если малыш почти не кричит или кричит очень редко даже при сильном дискомфорте (голод, холод, боль), у младенца нет реакции на мокрые пеленки, на громкие звуки, на яркий свет, он не вздрагивает, то это скорее признак незрелости нервной системы, а не признак спокойствия», — объяснил врач.
Также вялость, малоподвижностью и отсутствие интереса к окружающему миру у ребенка может свидетельствовать о гипотонии, задержке моторного и психоречевого развития.
Сенсорные нарушения сопровождаются такими признаками, как недостаточная реакция на внешние стимулы, что часто ошибочно интерпретироваться как «спокойствие». А к эндокринным нарушениям относят, врожденный гипотиреоз. Это заболевание вызывает вялость, сонливость и недостаточную двигательную активность, добавил специалист.
Врач заметил, что ребенок может оказаться здоровым, но флегматиком по темпераменту. Такие дети будут от природы спокойными и медлительными.
Новокриницкий подытожил, что родители должны быть внимательны к состоянию своего ребенка и при необходимости вовремя обращаться к специалисту.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий