Врач предупредил об опасности вялости и сонливости ребенка

Родителям стоит обратить внимание, если их младенец молчалив, сонлив и редко плачет. Почему это может быть тревожным знаком, рассказал медик, эксперт по двигательному развитию младенцев, детский массажист, инструктор по лечебной физкультуре Игорь Новокриницкий.«Если малыш почти не кричит или кричит очень редко даже при сильном дискомфорте (голод, холод, боль), у младенца нет реакции на мокрые пеленки, на громкие звуки, на яркий свет, он не вздрагивает, то это скорее признак незрелости нервной системы, а не признак спокойствия», — объяснил врач.Также вялость, малоподвижностью и отсутствие интереса к окружающему миру у ребенка может свидетельствовать о гипотонии, задержке моторного и психоречевого развития.Сенсорные нарушения сопровождаются такими признаками, как недостаточная реакция на внешние стимулы, что часто ошибочно интерпретироваться как «спокойствие». А к эндокринным нарушениям относят, врожденный гипотиреоз. Это заболевание вызывает вялость, сонливость и недостаточную двигательную активность, добавил специалист.Врач заметил, что ребенок может оказаться здоровым, но флегматиком по темпераменту. Такие дети будут от природы спокойными и медлительными.Новокриницкий подытожил, что родители должны быть внимательны к состоянию своего ребенка и при необходимости вовремя обращаться к специалисту.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки