Ученые: Снизить запечатывающий сосуды холестерин способны два продукта

Исследователи изучили влияние темного шоколада и миндаля на факторы риска развития ишемической болезни сердца. В частности, на уровень холестерина в крови.Материал об этом был опубликован в Journal of the American Heart Association. Как оказалось, употребление темного шоколада в сочетании с миндалем способно снизить уровень "плохого" холестерина за четыре недели. Эффект достигается за счет орехов, подчеркнули специалисты."Исследование показало, что употребление миндаля само по себе снижает уровень вредного холестерина на семь процентов, и этот показатель остается неизменным при употреблении миндаля в сочетании с хорошим темным шоколадом", - передает Mirror со ссылкой на ученых.Сообщается, что в работе приняли участие несколько десятков человек в возрасте от 30 до 70 лет.Руководитель исследования Пенни Крис-Этертон отметила:"Сочетание улучшает липидный профиль. Но в качестве дополнительного источника пищи - если это замена вредным десертам".Она указала, что особенно опасны для сердца десерты, где присутствуют вредные жиры и добавленный сахар. Например, пончики.Она также подчеркнула, что лакомство с миндалем "снижает риск ишемической болезни сердца" при соблюдении суточной нормы калорий. Поэтому важно умеренное потребление продуктов.Кроме того, в миндале содержится "витамин молодости" Е, обладающий антиоксидантными свойствами. Он способствует выведению из организма свободных радикалов и предотвращает развитие онкологических заболеваний.Как распознать первые признаки атеросклероза, ранее объяснил кардиолог Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев. Боль в икроножных мышцах, которая возникает при ходьбе, нельзя игнорировать, подчеркнул врач.Если такая боль быстро проходит в состоянии покоя, то это также указывает на возможное поражение сосудов.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки