Врач рассказала об опасности зеленого картофеля

Содержание вредных веществ в картофеле увеличивается в несколько раз под воздействием солнечных лучей и температурой хранения более +4 градусов. Об этом рассказала доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности РОСБИОТЕХа Полина Кулач.«Чем дольше клубни находятся на свету, тем выше концентрация яда. Даже 2–5 мг [токсичного гликоалкалоида] соланина на 1 кг веса тела могут вызвать отравление», — объяснила врач.Эксперт обратила внимание на то, что кипячение и жарка не могут разрушить токсин полностью, поэтому опасность остается.«Попадая в кровь, соланин оказывает токсическое действие на сердечно-сосудистую, нервную, дыхательную, мочевыделительную системы. В больших количествах он может вызвать перебои дыхания, общую слабость, головокружение, головные боли», — сообщила Кулач.Для минимизирования рисков врач рекомендует хранить картофель в темном, прохладном месте. Если картофель слегка позеленел, то необходимо срезать участки с кожурой и 1–2 см мякоти под ней. Клубни, которые подверглись обширному позелененною можно использовать для посадки, но не в пищу.

