Врач рассказала об опасности зеленого картофеля
«Чем дольше клубни находятся на свету, тем выше концентрация яда. Даже 2–5 мг [токсичного гликоалкалоида] соланина на 1 кг веса тела могут вызвать отравление», — объяснила врач.
Эксперт обратила внимание на то, что кипячение и жарка не могут разрушить токсин полностью, поэтому опасность остается.
«Попадая в кровь, соланин оказывает токсическое действие на сердечно-сосудистую, нервную, дыхательную, мочевыделительную системы. В больших количествах он может вызвать перебои дыхания, общую слабость, головокружение, головные боли», — сообщила Кулач.
Для минимизирования рисков врач рекомендует хранить картофель в темном, прохладном месте. Если картофель слегка позеленел, то необходимо срезать участки с кожурой и 1–2 см мякоти под ней. Клубни, которые подверглись обширному позелененною можно использовать для посадки, но не в пищу.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий