5 фруктовых соков, которые заставляют почки работать и снижают давление

Некоторые фруктовые соки могут эффективно снижать артериальное давление из-за содержания в них калия.Считается, что около трети всех взрослых в Великобритании живут с высоким кровяным давлением. Это может быть потенциально опасно, так как создает нагрузку на ваши органы, такие как сердце и мозг. Со временем это может подвергнуть вас риску сердечных приступов, инсультов и заболеваний почек.Артериальное давление записывается двумя цифрами; более высокое число — систолическое давление — относится к силе, с которой ваше сердце перекачивает кровь по всему телу. А нижнее число – диастолическое давление – это сопротивление току крови в сосудах.Высоким кровяным давлением считается 140/90 миллиметров ртутного столба (мм рт.ст.)."Калий является ключевым минералом, необходимым в нашем рационе для поддержания здоровья, а для людей с высоким кровяным давлением он может быть даже более важным", - говорит врач-диетолог Василиса ПономареваКалий играет роль в том, сколько жидкости хранится в вашем теле и сколько выделяется с мочой. Если ваше тело удерживает воду, в вашей крови будет больше жидкости.«Это оказывает дополнительное давление на стенки ваших кровеносных сосудов, повышая кровяное давление. Обычно лишняя жидкость удаляется из крови почками и фильтруется в мочевой пузырь. Этот процесс включает в себя тонкий баланс натрия и калия», - добавляет диетолог.Употребляя в пищу больше продуктов с высоким содержанием калия, вы можете помочь восстановить баланс, позволяя почкам хорошо работать и снижая кровяное давление.Многие фрукты и овощи содержат калий."В частности, есть пять фруктовых соков с высоким содержанием калия".Это включает:Апельсиновый сокТоматный сокСливовый сокАбрикосовый сокГрейпфрутовый сок

