Обнаружена удивительная польза вегетарианства

Рацион без мяса может оказывать защитное действие против ряда онкологических заболеваний.В исследовании приняли участие почти 80 тысяч жителей США и Канады, у которых на старте не было диагностировано рака. Наблюдение продолжалось более 15 лет. Сравнение данных показало: у вегетарианцев риск всех видов рака был ниже на 12 процентов, а для так называемых «среднечастотных» опухолей — на 18 процентов.Особенно выраженная разница отмечена при некоторых типах онкологии: риск колоректального рака у вегетарианцев оказался ниже на 21 процент, рака желудка — на 45 процентов, а лимфопролиферативных заболеваний — на 25 процентов. Также выявлено снижение вероятности рака груди и простаты.Авторы подчеркивают, что вегетарианский рацион богат клетчаткой, антиоксидантами и фитохимическими веществами, которые могут снижать воспаление и улучшать метаболизм. Однако исследователи предупреждают: хотя статистика убедительна, она не означает абсолютной защиты, и для уточнения механизмов необходимы дальнейшие работы.

