Эксперт перечислила основные симптомы инсулинорезистентности

Доктор Наталья Кондакова назвала наиболее распространенные симптомы инсулинорезистентности, по которым можно предварительно диагностировать заболевание.

Чем опасна инсулинорезистентность? Тем, что, по сути, она является первой ступенькой на пути к приобретенному сахарному диабету. Именно поэтому ИР так важно вовремя диагностировать и сделать правильные выводы.

«Чаще всего пациентов с инсулинорезистентностью тянет на сладкое. Нестерпимо. Они ни дня не могут прожить без шоколада, плюшек, углеводистой пищи», — говорит эксперт.

После приема пищи такие пациенты часто ощущают вялость, отсутствие энергии, желание прилечь. А иногда слабость присутствует не только после еды, а на протяжении всего дня.

В большинстве случаев инсулинорезистентность сопровождается избыточным весом, который к тому же очень сложно сдвинуть в сторону уменьшения, несмотря на прилагаемые усилия.

В запущенных случаях нередко возникает состояние, близкое к гипогликемии. Человека начинает буквально трясти от чувства голода, но при этом облегчение наступает только после употребления пищи, содержащей углеводы.

При инсулинорезистентности в организме почти всегда есть хронические воспалительные процессы. Как правило, это тонзиллиты, отиты или кисты.Для подтверждения диагноза нужно сдать анализы: проверяем инсулин и глюкозу (натощак), смотрим индекс НОМА.

