Эксперт перечислила основные симптомы инсулинорезистентности
Чем опасна инсулинорезистентность? Тем, что, по сути, она является первой ступенькой на пути к приобретенному сахарному диабету. Именно поэтому ИР так важно вовремя диагностировать и сделать правильные выводы.
«Чаще всего пациентов с инсулинорезистентностью тянет на сладкое. Нестерпимо. Они ни дня не могут прожить без шоколада, плюшек, углеводистой пищи», — говорит эксперт.
После приема пищи такие пациенты часто ощущают вялость, отсутствие энергии, желание прилечь. А иногда слабость присутствует не только после еды, а на протяжении всего дня.
В большинстве случаев инсулинорезистентность сопровождается избыточным весом, который к тому же очень сложно сдвинуть в сторону уменьшения, несмотря на прилагаемые усилия.
В запущенных случаях нередко возникает состояние, близкое к гипогликемии. Человека начинает буквально трясти от чувства голода, но при этом облегчение наступает только после употребления пищи, содержащей углеводы.
При инсулинорезистентности в организме почти всегда есть хронические воспалительные процессы. Как правило, это тонзиллиты, отиты или кисты.Для подтверждения диагноза нужно сдать анализы: проверяем инсулин и глюкозу (натощак), смотрим индекс НОМА.
