Aging: люди из малообеспеченных семей быстрее стареют

Международная команда ученых выяснила, что ускоренное биологическое старение связано с более выраженным снижением когнитивных способностей, особенно у людей, выросших в семьях с низким достатком.Исследователи использовали так называемые «эпигенетические часы», которые по характерным химическим меткам ДНК позволяют оценить биологический возраст человека. Если он оказывается выше паспортного, говорят об «ускоренном старении». В анализ включили около 300 участников, у которых в детстве измеряли IQ, а в среднем возрасте — повторили тестирование и взяли образцы крови.Оказалось, что новые, «второго поколения» эпигенетические часы (PhenoAge и GrimAge), разработанные с учетом риска болезней и смертности, лучше всего предсказывают снижение IQ к 50 годам. Причем этот эффект сохранялся даже у однояйцевых близнецов, воспитывавшихся в одной семье: тот, у кого биологический возраст оказался выше, демонстрировал более сильное падение когнитивных функций.Наибольшая уязвимость выявлена у людей из малообеспеченных семей: ранний социальный стресс, по мнению авторов, усиливает долгосрочные последствия ускоренного старения.Ученые подчеркивают, что работа дает основания полагать, что отслеживание биологического возраста по ДНК и внимание к раннему социальному окружению помогут точнее оценивать риски деменции и других возрастных нарушений.

