Aging: люди из малообеспеченных семей быстрее стареют
Исследователи использовали так называемые «эпигенетические часы», которые по характерным химическим меткам ДНК позволяют оценить биологический возраст человека. Если он оказывается выше паспортного, говорят об «ускоренном старении». В анализ включили около 300 участников, у которых в детстве измеряли IQ, а в среднем возрасте — повторили тестирование и взяли образцы крови.
Оказалось, что новые, «второго поколения» эпигенетические часы (PhenoAge и GrimAge), разработанные с учетом риска болезней и смертности, лучше всего предсказывают снижение IQ к 50 годам. Причем этот эффект сохранялся даже у однояйцевых близнецов, воспитывавшихся в одной семье: тот, у кого биологический возраст оказался выше, демонстрировал более сильное падение когнитивных функций.
Наибольшая уязвимость выявлена у людей из малообеспеченных семей: ранний социальный стресс, по мнению авторов, усиливает долгосрочные последствия ускоренного старения.
Ученые подчеркивают, что работа дает основания полагать, что отслеживание биологического возраста по ДНК и внимание к раннему социальному окружению помогут точнее оценивать риски деменции и других возрастных нарушений.
