Почему возникает мастопатия и как ее лечить?

Врач-гинеколог Татьяна Илюхина назвала основные причины, которые могут стать предпосылками для развития мастопатии, и объяснила, как ее лечить.В группе риска по возникновению мастопатии девушки и женщины с нарушениями веса (как слишком низкий, так и ожирение). Также высока вероятность развития патологии при чрезмерном потреблении алкоголя в возрасте до 23 лет и при злоупотреблении кофеином.«Спровоцировать развитие мастопатии также может частое употребление животных жиров, мяса, дефицит овощей, фруктов в рационе, гиподинамия, менопаузальная гормонотерапия», — говорит эксперт.Что касается гормональных факторов, то одна из причин развития мастопатии — высокий уровень эстрогена.Распознать мастопатию можно по таким жалобам, как болезненные ощущения в груди, уплотнения в тканях, но иногда болезнь развивается без симптомов.Чтобы не пропустить мастопатию на первых стадиях, нужно регулярно, как минимум, раз в месяц до десятого дня цикла пальпировать молочные железы, проводить самодиагностику. Но важно учитывать, что слишком маленькие образования (до 1 см) прощупать невозможно.Поэтому начиная с возраста в 40 лет, нужно регулярно, с периодичностью один раз в два года, проходить маммографию.Если уже есть подозрения, нужно сдать анализ на пролактин и пройти маммографию, независимо от того, сколько вам лет.Для профилактических осмотров можно обращаться к гинекологу-маммологу, в случае обнаружения уплотнений — к онкологу.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки