Врач назвал группу людей с противопоказанием к употреблению алкогольных настоек

Алкогольные настойки противопоказаны людям с заболеваниями печени, предупредил врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков.«Категорически алкогольные настойки не рекомендуются людям с хроническим панкреатитом, склонным к регулярным обострениям. Также тем, у кого есть заболевания печени, желудочно-кишечного тракта, язвенная болезнь», — предостерег специалист.По его словам, при любых заболеваниях в стадии обострения не рекомендуется пить данный алкоголь. Но и в целом, добавил врач, безопасных дозировок алкоголя не бывает.

