Юрист сообщила, на какие операции не дают больничный
«Медицинское вмешательство в виде эстетических операций или иных медицинских процедур, осуществленное по вашему желанию в целях усовершенствования внешности, не будет являться основанием для оформления вам листка временной нетрудоспособности», – отметила она в интервью РИА Новости.
Так, больничный не положен при операциях по увеличению груди, ринопластике и других пластических операциях. Об отсутствии на рабочем месте сотруднику нужно договариваться с работодателем лично, брать отпуск.
