Юрист сообщила, на какие операции не дают больничный

Больничные положены по закону не при всех хирургических операциях, заявила член Ассоциации юристов России Валерия Стародубова.«Медицинское вмешательство в виде эстетических операций или иных медицинских процедур, осуществленное по вашему желанию в целях усовершенствования внешности, не будет являться основанием для оформления вам листка временной нетрудоспособности», – отметила она в интервью РИА Новости.Так, больничный не положен при операциях по увеличению груди, ринопластике и других пластических операциях. Об отсутствии на рабочем месте сотруднику нужно договариваться с работодателем лично, брать отпуск.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки