Бизнес-психолог рассказал о способе борьбы с тревожностью
По его словам, в обоих случаях важно не только осознать свое состояние, но и отследить внутренние процессы, которые питают его. Эксперт заметил, что для борьбы с тревожностью можно мысленно произнести, в чем именно состоит ее источник. Затем следует определить, какое чувство поднимает в вас тревожащая мысль — может, это новизна ситуации, неуверенность в себе и негативный опыт из прошлого.
После этого психолог посоветовал спросить самого себя — эта тревога помогает подготовиться к изменениям или, напротив, сковывает? Затем он призвал переформулировать вопрос в «ресурсное утверждение» — например, «моя тревога мотивирует меня лучше подготовиться». В итоге это трансформирует беспокойство из проблемы в инструмент роста.
