Терапевт рассказала о связанных с тяжелыми болезнями головных болях

Головная боль может быть неспецифическим признаком многих заболеваний и требует тщательной дифференциальной диагностики. Об этом доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина рассказала во вторник, 9 сентября.Врач отметила, что головная боль может быть признаком повышенного артериального давления, например при гипертонической болезни. В таких случаях боль локализуется в затылке или распространяется на другие области, дополнительными симптомами могут быть тошнота, рвота, головокружение, мелькание «мушек» перед глазами. Кроме того, боли возникают при нарушении кровотока по сонным артериям, гормональных нарушениях и атеросклерозе.«Головная боль может быть признаком онкологии или сосудистой патологии головного мозга. Всё более частой проблемой становится мигрень. Это заболевание характеризуется наиболее интенсивной головной болью и часто сопровождается тошнотой, рвотой, светобоязнью и аурой», — сказала Волгина в разговоре с Lenta.Ru.По словам специалиста, еще одной причиной частой головной боли может быть снижение зрения или другие причины, связанные с поражением глаз. Она добавила, что часто встречается головная боль напряжения — последствие физического и эмоционального перенапряжения, при этом локализация может быть любой.Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская 3 сентября рассказала «Известиям», что пульсирующий шум в ушах, совпадающий с ритмом сердца, может быть симптомом серьезных проблем, причем не только с ушами.По словам специалиста, шум или звон в ушах, не связанный с внешними источниками звука, называется тиннитом, или тиннитусом. Это не заболевание, а симптом различных болезней лор-органов. Обычно тиннитус проявляется как постоянный фоновый шум, звон или гул в ушах.

