Обнаружен скрытый вред «Оземпика» для женщин

Популярные препараты для снижения веса на основе агонистов GLP-1, такие как Ozempic («Оземпик»), могут представлять опасность для женщин детородного возраста.Анализ данных более чем 1,6 миллиона женщин 18–49 лет показал: лишь 21 процент пациенток, начавших прием GLP-1, использовали эффективную контрацепцию. При этом около 2,2 процента женщин забеременели в течение полугода после старта терапии. Ученые отмечают, что снижение веса может непреднамеренно повысить фертильность, особенно при синдроме поликистозных яичников.При этом эксперименты на животных показали, что воздействие GLP-1 во время беременности связано с задержкой роста плода и аномалиями развития скелета. У людей подобных данных пока недостаточно, однако риски вызывают серьезные опасения.Авторы подчеркивают: препараты могут быть крайне полезны, но во время беременности они небезопасны. Эксперты призывают врачей обсуждать вопросы репродуктивного здоровья с каждой пациенткой, которой назначают такие лекарства, и советуют женщинам обязательно консультироваться со специалистами перед началом терапии.Ранее ученые выявили неожиданную пользу препаратов класса GLP-1. Оказалось, что инъекционные средства для лечения ожирения и диабета снижают риск развития неинфекционного увеита почти в два раза.

