Офтальмолог назвал причину кратковременных вспышек при чихании

Кратковременные вспышки или искры, возникающие при чихании, в большинстве случаев являются нормальным физиологическим явлением. Природу возникновения зрительных феноменов при чихании объяснил врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Сино Гозиев.«Эти оптические эффекты, известные как фосфены, представляют собой субъективное ощущение света без реального внешнего источника и возникают из-за механического или электрического раздражения сетчатки, зрительного нерва или корковых зрительных центров мозга. При чихании происходит резкое повышение внутригрудного и внутрибрюшного давления, которое кратковременно передается на сосуды головного мозга и глазных яблок», — объяснил врач.Он уточнил, что это вызывает микровибрацию сетчатки или изменение кровотока, что приводит к кратковременным вспышкам. Если фосфены возникают только при чихании, кашле или резком движении, длятся менее 1–2 секунд и не сопровождаются болью, потерей зрения или плавающими помутнениями, то это считается вариантом нормыОднако, как подчеркивает доктор Гозиев, существуют тревожные признаки, требующие немедленного обращения к специалисту. Если вспышки стали чаще, интенсивнее или продолжительнее, появляются спонтанно без провоцирующих факторов или сопровождаются другими симптомами, такими как головная боль, тошнота или снижение зрения, это может указывать на серьезные патологии. Среди возможных проблем специалист выделяет отслойку сетчатки, заднюю отслойку стекловидного тела, повышенное внутричерепное давление, глаукому и мигрень с аурой.Особое внимание следует уделять пациентам с близорукостью высокой степени, перенесшим травмы головы или глаз, а также страдающим дегенеративными изменениями сетчатки. Доктор Гозиев рекомендует регулярные профилактические осмотры у офтальмолога, особенно после 40 лет, контроль артериального давления и избегание резких движений головой для тех, кто предрасположен к проблемам с сетчаткой.В качестве мер профилактики специалист советует поддерживать здоровый вес, регулярную физическую активность, избегать длительного натуживания, отказаться от курения и ограничить потребление алкоголя. Также важно поддерживать водный баланс и своевременно лечить инфекции ЛОР-органов, поскольку хронический насморк и частое чихание могут усугублять симптомы.В заключение доктор Гозиев отмечает, что хотя фосфены при чихании в большинстве случаев безобидны, любые изменения в зрительных ощущениях требуют внимательного отношения. Своевременный осмотр у офтальмолога и невролога может сохранить зрение и предотвратить развитие опасных осложнений.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки